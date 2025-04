L’Ue investe 910 milioni per potenziare la difesa europea: per la prima volta bandi aperti anche alle aziende ucraine

L'investimento rientra nel Fondo europeo per la difesa (Fed): finanziati progetti di ricerca e per lo sviluppo di nuove capacità militari

Non sono certo gli 800 miliardi di euro di investimenti annunciati da Ursula von der Leyen, ma la strategia di riarmo delineata da Bruxelles si arricchisce di un altro tassello. La Commissione europea ha annunciato un investimento da 910 milioni di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed). L’obiettivo, si legge nella nota diramata dall’esecutivo Ue, è creare un’industria della difesa forte e innovativa in Europa, colmando alcune lacune, come la mobilità delle forze armate e la difesa con droni. È la prima volta, inoltre, che le industrie della difesa ucraine possono essere associate ai progetti Fed.

Il record di candidature per il bando Ue

Secondo quanto fa sapere la Commissione europea, l’ultima edizione dei bandi Fed ha registrato un interesse senza precedenti dalle aziende – ma anche dagli enti di ricerca – che si occupano di difesa. Il bando ha attirato un numero record di 299 proposte. Alla fine, sono stati selezionati 62 progetti: 360 milioni di euro sono andati a 39 proposte di ricerca, i restanti 539 milioni sono andati a 23 progetti di sviluppo delle capacità di difesa.

La cooperazione con Kiev

Si tratta della prima volta che i bandi Ue sono stati aperti anche all’industria della difesa ucraina. Un segnale inequivocabile della volontà di Bruxelles di rafforzare la cooperazione con Kiev per gli obiettivi comuni di sicurezza dell’Europa. «Le proposte selezionate sostengono lo sviluppo di capacità critiche come i sistemi di difesa aerea e missilistica e i velivoli senza pilota, che consentiranno alle forze armate europee di rispondere alle minacce emergenti e proteggere i nostri cittadini, sia rafforzando la nostra difesa collettiva sia supportando i nostri partner, come l’Ucraina, nei loro sforzi per difendersi dalle aggressioni straniere», ha spiegato il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius.

Foto copertina: EPA/Leszek Szymanski | Il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius