Truffati da un finto dentista, tentano di riavere i soldi spesi ma vengono aggrediti: 4 arrestati

I carabinieri hanno arrestato un gruppo di quattro persone che ha venduto un falso pacchetto odontoiatrico a una coppia che rivoleva indietro i soldi. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso.

Sono stati feriti a coltellate un 48enne italiano e una peruviana di 47 anni, dopo aver chiesto indietro i soldi spesi per un falso pacchetto odontoiatrico da oltre duemila euro. È successo a Milano, in viale Aretusa, lo scorso venerdì 2 maggio.

La dinamica dell’aggressione

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia era caduta nella truffa del finto dentista e si era presentata sul luogo dell’appuntamento per chiedere indietro i soldi dati in anticipo. Ad accogliere i due, però, non ci sarebbe stato un medico, ma due ragazzi colombiani di 27 e 22 anni, che li avrebbero picchiati e allontanati ferendoli con un coltello. All’interno del finto studio odontoiatrico, poi, le forze dell’ordine avrebbero scoperto la presenza di due complici, connazionali degli aggressori. Si tratta di due donne di 25 e 26 anni, che, nascoste nel cassettone del letto, avrebbero aggredito i carabinieri al loro arrivo. I quattro sono stati arrestati, a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso.