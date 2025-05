Omicidio a Vigevano, 43enne ucciso a coltellate in casa: arrestato un 25enne

Nell'abitazione è in corso il sopralluogo del pm dei Pavia e degli investigatori. Non sono al momento note le cause dell’aggressione

Omicidio stamani all’alba – martedì 6 maggio – a Vigevano, in provincia di Pavia: un uomo di 43 anni, italiano, è stato ucciso nella sua abitazione, colpito da oltre 20 coltellate. Il presunto omicida, un 25enne, è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. Nell’abitazione è in corso il sopralluogo del pm dei Pavia e degli investigatori.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. L’omicidio sarebbe avvenuta intorno alle 5 del 6 maggio, in un’abitazione di corso Novara a Vigevano. Come riporta La Provincia Pavese, l’uomo sarebbe stato colpito in tutto 24 volte. Oltre il movente, che sembra il culmine di una violenza discussione, forse in stato di alterazione alcolica – scrive il Corriere della Sera – si sta ricostruendo il rapporto tra vittima e aggressore.