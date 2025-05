Sfuma (ancora) il sogno europeo della Fiorentina, la finale di Conference League sarà Chelsea-Betis Siviglia

Viola fermati sul 2-2 al Franchi. Decisiva la vittoria dell'andata degli spagnoli

Sfuma ancora il sogno della Fiorentina di alzare la Coppa della Conference League. Dopo aver perso in finale due anni fa (contro il West Ham), quest’anno i Viola si fermano a un passo dalla finale. Nel doppio scontro di semifinale infatti i toscani sono stati superati dal Betis Siviglia. All’andata gli spagnoli avevano vinto di misura 1-0. Al ritorno, questa sera al Franchi, hanno fermato la Fiorentina sul 2-2 dopo i tempi supplementari (2-1 per i Viola al 90′). E così sarà il Betis a giocarsi il titolo tra venti giorni contro il Chelsea, che nel doppio scontro di semifinale ha liquidato senza troppi problemi gli svedesi del Djurgårdens. La finale è in programma il prossimo 28 maggio a Breslavia, in Polonia. Appena tre giorni dopo quella di Champions League, la coppa più ambita, che l’Inter di Simone Inzaghi sogna di alzare: sulla sua strada l’ultimo, temibile scoglio sarà rappresentato dal Paris Saint Germain.

Foto di copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | La delusione di Moise Kean dopo la semifinale di ritorno (pareggiata) dalla Fiorentina contro il Betis Siviglia – Firenze, 8 maggio 2025