Kings League e la rissa sfiorata tra Fedez e Blur in campo. Bonucci interviene per calmare il rapper – Il video

Tensione alle stelle per la partita di sabato sera tra i Stallions e i Boomers

Rissa sfiorata in campo nel torneo Kings League, tra la squadra dei Stallions dello streamer Blur e quella dei Boomers di Fedez, con tanto di parapiglia in campo. Una tensione riportata dal sito Goal.com che parla di parapiglia in campo con tanto di coinvolgimento della risorsa esterna della squadra del rapper, la cosiddetta Wild Card, ovvero il calciatore Leonardo Bonucci, intervenuto a calmare l’artista. Il quarto di finale dei Playoff tra Stallions e Boomers si è trasformato in una specie di saloon, spiega la testata, con Fedez e Blur a scaldare gli animi di un match infuocato.

Cosa è la Kings League

La Kings League è un format di tornei di calcio a 7 disputati in diversi paesi del mondo. La versione originale è nata in Spagna su iniziativa dell’ex di Shakira, Gerard Piquè. Ogni squadra è guidata da un presidente – solitamente capitanato da un vip che costruisce la squadra pescando tra gli ex professionisti e le giovani promesse.