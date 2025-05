Jasmine Paolini vola in semifinale, l’azzurra scatenata agli Internazionali: chi sarà la prossima avversaria

Jasmine Paolini batte Shnaider dopo quasi due ore e mezza di partita e conquista la sua prima semifinale al Wta 1000 di Roma. La semifinale sarà giovedì 15 contro la vincente di Stearns-Svitolina

Agli Internazionali d’Italia bellissima vittoria ai quarti di finale per Jasmine Paolini che rimonta e approda in semifinale dopo due ore e mezza sul campo centrale. L’azzurra batte in tre set la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, e conquista la sua prima semifinale al Wta 1000 di Roma. Adesso aspetta la sua avversaria che sarà una tra Peyton Stearns ed Elina Svitolina.

Le parole di Jasmine Paolini dopo il match con Shnaider

«Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno, veramente grazie. Mi dispiace che ora piova perché deve giocare Jannik ma faccio anche a lui in grande in bocca al lupo». Lo racconta con il sorriso sulle labbra la tennista azzurra dopo la grande rimonta, di cuore, di nervi e di testa, che l’hanno portata a battere la n. 11 del ranking. L’azzurra, nonostante un’ottima partenza, aveva ceduto il primo set, riscattandosi nel secondo. Avvio in salita anche nel terzo parziale, ma dallo 0-2 di svantaggio non ha più concesso nulla all’avversaria e ora si può godere quello che è già il suo miglior risultato nella capitale. «È stata una partita durissima, sono partita bene, poi c’è stato un calo di intensità, ero nervosissima. Menomale che ha piovuto cinque minuti. Mi sono un attimo rilassata, ho detto proviamoci. C’è stato anche un coaching di Sara (Errani, ndr). Lei mi ha dato qualche istruzione tattica e ha funzionato, ma tutto il team mi ha aiutato, piano piano ho ritrovato la lucidità». A chi le chiede cosa le abbia detto ha risposto: «Di giocargli sul rovescio e non sul dritto». Poi Paolini ha concluso: «Grazie anche al pubblico che è stato straordinario. Abbiamo lottato con pazienza e portato a casa una partita difficilissima, sono felice e sollevata».