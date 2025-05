California, esplosa una bomba davanti a una clinica per la fecondazione assistita: un morto e almeno cinque feriti

L'Fbi sta setacciando la zona per verificare se ci siano altri esplosivi. Il capo dei vigili del fuoco: «Atto isolato di violenza intenzionale»

Una bomba è esplosa fuori da una clinica per la fecondazione assistita a Palm Springs, in California. Lo ha detto il sindaco della città Ron DeHarte, al Los Angeles Times precisando che una persona è morta e almeno cinque persone sono rimaste ferite. Il capo dei vigili del fuoco locali, Paul Alvarado, parla di un «atto isolato di violenza intenzionale», ma le indagini sono ancora in corso per chiarire natura e motivazioni dell’attacco. L’esplosione è avvenuta intorno alle 11 ora locale (le 20 in Italia) nei pressi dell’American Reproductive Centers, una struttura specializzata in trattamenti per la fertilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno sarebbe stato piazzato dentro o accanto a un veicolo parcheggiato davanti all’ingresso della clinica. L’onda d’urto è stata avvertita fino a tre chilometri di distanza.

L’Fbi verifica se ci siano altri esplosivi

Il sindaco di Palm Springs, Ron DeHarte, ha confermato al Los Angeles Times il bilancio provvisorio dell’incidente: un morto e cinque feriti. Il capo dei vigili del fuoco, Paul Alvarado, ha escluso al momento la presenza di una minaccia più ampia. Sul posto sono intervenuti agenti dell’Fbi, che stanno collaborando con le autorità locali per setacciare l’area e accertare l’eventuale presenza di altri ordigni. L’intera zona è stata isolata, con le autorità che invitano i residenti a evitare l’area fino a nuovo ordine. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato su X di essere stato prontamente informato dell’accaduto, aggiungendo che lo Stato «si sta coordinando con le autorità locali e federali per fornire tutto il supporto necessario». Nonostante la violenza dell’esplosione, la struttura medica e il suo personale non hanno riportato danni significativi, secondo quanto riferito da fonti informate all’emittente Abc. Restano gravi però le condizioni di alcuni dei feriti.