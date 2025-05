Eurovision 2025, la tv pubblica spagnola contesta il televoto e chiede una verifica

Secondo Rtve l'esito del televoto sarebbe stato condizionato dagli scenari di guerra, compromettendo la natura culturale del concorso

Continua l’onda lunga delle polemiche che hanno caratterizzato questa edizione dell’Eurovision Song Contest, vinto dall’Austria con il 24enne JJ e la sua Wasted Love. L’ultima riguarda la radiotelevisione pubblica spagnola Rtve, che ha fatto sapere che chiederà formalmente all’Unione Europea di Radiodiffusione di aprire un dibattito sull’adeguatezza del sistema di televoto e una verifica del voto dell’audience, sollevando dubbi sul suo condizionamento per i conflitti bellici in corso.

La richiesta della tv spagnola

La televisione spagnola ritiene che l’esito del televoto sia stato condizionato dagli attuali scenari di guerra, compromettendo la natura culturale del concorso. Non a caso nelle semifinali i paesi coinvolti in conflitto, Israele e Ucraina, hanno entrambi vinto il voto del pubblico, mentre la rappresentante della Spagna, Melody, si è classificata penultima. Israele, tuttavia, ha ottenuto un punteggio modesto (solo 60 punti) da parte della giuria di esperti del concorso.

Le polemiche di Rtve

La presa di posizione dell’emittente pubblica spagnola segue un messaggio trasmesso all’inizio della finale di Eurovision in cui si leggeva: «Pace e giustizia per la Palestina», un gesto che aveva precedentemente portato l’Unione Europea di Radiodiffusione a minacciare Rtve con «multe punitive» per le prese di posizione politiche. I presentatori spagnoli di Eurovision avevano già sollevato la questione del conflitto a Gaza durante la semifinale, ricordando il numero elevato di vittime del conflitto di Israele, fra cui molti bambini. E la Spagna, assieme ad altri Paesi, aveva messo in discussione la partecipazione di Israele al concorso. Rtve segnala, infine, che altri Paesi si uniranno alla sua richiesta di revisione del sistema di voto del festival.