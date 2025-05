Eurovision 2025, l’endorsement di Ed Sheeran per Lucio Corsi: «Geniale»

Il cantautore e chitarrista britannico ha espresso su Instagram il suo apprezzamento per l'artista toscano

«La canzone dell’Italia all’Eurovision è stata geniale. Ps: Adoro l’Eurovision Song Contest». Con una storia pubblicata su Instagram, Ed Sheeran ha espresso il suo apprezzamento per Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro. Un endorsement d’eccezione per l’artista toscano, che si è esibito sul palco della St. Jakobshalle di Basilea con la sua consueta cifra stilistica, tra poesia e originalità. Sul palco, un pianoforte con una lunghissima coda, due giganteschi amplificatori e un look teatrale, con il volto coperto di trucco bianco e le spalline della giacca imbottite con patatine. Anche in questa occasione, i sottotitoli in inglese hanno accompagnato la performance, permettendo al pubblico internazionale di seguire il testo del brano.

