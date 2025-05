Telefonata Trump-Putin, l’obiettivo di un cessate il fuoco e un faccia a faccia. Vance ammette lo stallo su Kiev: «Gli chiederà se è serio nelle trattative»

Alle 16 c'è la chiamata tra i due presidenti finalizzata, per gli Usa, a «porre fine al bagno di sangue»

«Donald Trump è sicuramente aperto ad un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin». È quanto dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, poco prima della telefonata tra il presidente americano e il suo omologo russo, prevista per le ore 16 circa (ora italiana). Da Washington viene chiarito che sul tavolo «resta ancora» l’opzione delle sanzioni secondarie contro Mosca. Tuttavia, è stato nuovamente ribadito che l’obiettivo di Trump è quello di porre fine alle guerre in Ucraina e a Gaza e che la sua politica estera «si può riassumere in due parole: America First». Il presidente degli Usa ha già chiarito su Truth Social che intende «porre fine al bagno di sangue».

Vance: «Siamo in una situazione di stallo»

Nel frattempo, il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, J.D. Vance, ha sottolineato che l’amministrazione è consapevole che ci sia una situazione di stallo. «Penso che il presidente chiederà a Putin se è serio nelle trattative». Nella telefonata, dovrebbe affrontato il tema di un cessate il fuoco di almeno 30 giorni così da permettere di proseguire i negoziati in cerca di una soluzione definitiva. Non si esclude che i due presidenti possano arrivare a un compromesso, come un cessate il fuoco più breve. Dal Cremlino, intanto, chiariscono che i negoziati saranno «minuziosi e, forse, a lungo termine» e che dovranno essere affrontate «un gran numero di sfumature», ma la Russia «è pronta a questo lavoro».