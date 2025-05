Il gegenpressing della Roma su Jurgen Klopp, dall’ora del sì al video con messaggio subliminale

L'allenatore campione d'Europa e del mondo avrebbe accettato l'offerta di sedersi sulla panchina giallorossa. La prova sarebbe in un filmato con un codice nascosto

C’è persino l’orario preciso: domenica 18 maggio alle 22.57. È il momento in cui l’allenatore Jurgen Klopp ha detto sì alla A.S. Roma. A scriverlo è La Stampa, che lancia la bomba nella serata di lunedì 19, talmente tardi da far rinviare l’eventuale smentita a stamattina. L’ex Liverpool che alla guida dei Reds ha vinto una Premier League, la Champions e il Mondiale per club dopo aver timbrato il cartellino dei trionfi con il Borussia Dortmund avrebbe accettato l’offerta dei Friedkin. E sarebbe pronto a sedersi sulla panchina della Roma raccogliendo l’eredità di Claudio Ranieri. Rinunciando addirittura al suo attuale ruolo di coordinatore delle attività calcistiche della Red Bull, che gli frutta intorno ai 12 milioni di euro annui.

«Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma»

Il quotidiano è talmente certo della notizia da anticipare persino le richieste dell’allenatore tedesco sul mercato. Che sarebbero sei. Tre titolari, tre riserve e due Primavera. Un difensore centrale il cui nome sarebbe già stato individuato (gioca nel campionato austriaco). Un esterno destro e una prima punta. Che sarebbe Lucca dell’Udinese. Tra i rincalzi servirebbero un difensore centrale (Leoni del Parma?) e un mediano di riserva (Prati del Cagliari o Atta dell’Udinese, ma c’è sempre Pisilli in rosa da valutare. Un altro nome sarebbe il baby Palestra dell’Atalanta. Che però Gasperini non vuole cedere. E così l'”inventore” del gegenpressing (letteralmente “contropressing”, ovvero la strategia che prevede di andare a pressare subito l’avversario quando si perde la palla nella metà campo avversaria) sarebbe finito a sua volta nella trappola dei giallorossi.

La “prova” del video

Non solo. Sempre secondo La Stampa la prova dell’ok di Klopp ai giallorossi sarebbe in un video postato dall’account dei Friedkin su Instagram. Nel quale appaiono tre simboli di Roma: Kolosseum. Lupa. Olimpico. Pietro San. Pantheon. Ovvero proprio le iniziali di Klopp. E pazienza se invece “Lupa” in tedesco si scrive “Wolfin” e Colosseo si scrive con la K soltanto in tedesco. Un messaggio subliminale non si nega a nessuno. Perché sognare non costa nulla. L’arrivo dell’allenatore tedesco sarebbe una solida realtà.