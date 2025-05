Marco Rubio svela il segreto dell’inglese “eccellente” di Giorgia Meloni: «L’ha imparato da Michael Jackson!» – Il video

Il segretario di Stato Usa tesse le lodi della premier, e delle sue abilità linguistiche, a una cena di beneficienza con Donald Trump

Ma come fa Giorgia Meloni a destreggiarsi così bene con l’inglese? Le abilità linguistiche della premier sono state notate con piacere dalle parti della Casa Bianca, sul cui sostegno non è un mistero che Meloni conti molto. L’ultimo ad averne prova in prima persona è stato nei giorni scorsi Marco Rubio, il segretario di Stato “sceso” a Roma insieme a JD Vance in occasione della cerimonia di inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Rubio ha avuto occasione di intrattenersi con la premier in particolare durante il trilaterale con Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Rientrato negli Usa, ora il “ministro degli Esteri” di Donald Trump racconta di aver trovato, per la verità già da tempo, risposta alle sue domande sulla genesi dell’inglese di Meloni. Gliel’avrebbe data la premier stessa in occasione della visita a Mar-a-Lago con cui a inizio gennaio sbloccò la complicata vicenda della detenzione di Cecilia Sala in Iran.

Il segreto «musicale» dell’inglese di Meloni

«Qualche mese fa il presidente (Trump, ndr) ha ricevuto la premier italiana Giorgia Meloni in Florida: parla un inglese eccellente. Le ho chiesto “Coma fai a parlarlo così bene? Dove l’ha imparato?”. Sapere cosa mi ha risposto? “Da Micheal Jackson“». Non che la star della musica gli abbia dato personalmente lezioni, ha scherzato Rubio: «L’ha imparato dalle canzoni, e questo per farvi capire quanto la nostra cultura è importante e quanta influenza ha nel mondo», ha gonfiato il petto il segretario di Stato Usa parlando a una cena di beneficenza – presente lo stesso Donald Trump – al Kennedy Center di Washington.

Foto di copertina: Epa/Ansa/Palazzo Chigi – Filippo Attili | La premier Giorgia Meloni con presidente Usa Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio a Mar-a-Lago, Florida – 4 gennaio 2025