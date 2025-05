Processo «Doppia curva» a Milano, chiesti 10 anni di carcere per l’ultrà rossonero Luca Lucci: le accuse

Il capo della Curva Sud milanista è accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultras Enzo Anghinelli nel 2019. Attese ora le richieste della procura anche per gli ultras interisti

Luca Lucci deve essere condannato a 10 anni di carcere secondo il pm della Dda di Milano Paolo Storati. Il capo della Curva Sud milanista è imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultras Enzo Anghinelli. Lucci è anche accusato di associazione per delinquere, finalizzata ad aggressioni ed estorsioni.

La richiesta del pm antimafia è arrivata nel corso della requisitoria, nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore a Milano, nel processo sulle curve di San Siro. La procura ha chiesto 10 anni anche per Daniele Cataldo, vice di Lucci. Cataldo è considerato l’esecutore materiale del tentato omicidio del 2019. Chieste altre condanne per ultrà milanisti e poi arriveranno le richieste anche per quelli interisti.

In aggiornamento