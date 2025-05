«Sei antisemita»: Italo Bocchino accusa Rula Jebreal. La lite furiosa in tv: «È ubriaco o pazzo?» – Il video

Lo scontro tra la giornalista autrice del libro «Genocidio» e il direttore editoriale del Secolo d’Italia

Scontro durissimo durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul canale Nove. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Rula Jebreal, giornalista e autrice del libro Genocidio, e Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia. Il dibattito si è acceso durante una discussione sul Medio Oriente e sul premier israeliano Benjamin Netanyahu. Bocchino ha rivolto dure accuse a Jebreal, sostenendo che non avrebbe «mai condannato Hamas» in modo esplicito. La giornalista ha cercato di replicare, affermando di aver più volte espresso critiche nette: «L’ho fatto alla Cnn, l’ho fatto in Italia, l’ho fatto ovunque. Hamas ha compiuto crimini contro l’umanità e per questo vanno processati i suoi membri, non sterminati tutti quanti».

Lo scontro tra Rula Jebreal e Italo Bocchino

Il confronto è degenerato quando Bocchino, rivolgendosi direttamente a Jebreal, ha attaccato: «Il problema è che lei non ha la sensibilità per rispondere, non ce l’ha perché ha un profondo antisemitismo». La giornalista, che è nata ad Haifa e ha passaporto israeliano, è andata su tutte le furie: «Ma lei è pazzo, lei è ubriaco o è pazzo?», ha risposto. «Lei accusa me di antisemitismo, si vergogni. Si vergogni. Ho parte della famiglia fatta di ebrei scappati dalla Germania. Lei sta usando la questione dell’antisemitismo per delegittimare il lavoro sul genocidio. Lei è una vergogna umana», ha concluso.