Sanremo, la fidanzata di Valentino Rossi torna sul “passo indietro”: «Tante donne bulle contro di me. Rula mi ha detto “fregatene”»

Con la quarta serata di Sanremo 2020 arriva il momento di Francesca Sofia Novello, che sarà accanto ad Amadeus dopo le polemiche scoppiate proprio per la frase del direttore artistico sull’ormai famoso «passo indietro» della fidanzata di Valentino Rossi nella vita accanto al pilota. È la stessa modella a tornare sulla vicenda: «Credo che la polemica di tutte le femministe sul passo indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti – ha detto – Tante donne sono state le prime a bullizzare e fare del maschilismo contro di me».

Novello ha poi ringraziato Rula Jebreal che le ha espresso la sua solidarietà: «Mi ha detto: “Fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno”. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne».

Inevitabile poi che le domande dei giornalisti in conferenza stampa si concentrassero sul Dottore, che proprio ieri ha ribadito di non aver nessuna intenzione di ritirarsi, nonostante la Yamaha lo abbia messo sostanzialmente ai margini della scuderia: «Non mi sembra che sia io a dover dire la mia su questa questione. Lui sa il fatto suo, se lo sente, se ritiene opportuno fare un passo indietro lo farà. Ma non credo, perché ha una voglia di andare mostruosa. Io gli starò vicina sempre, in qualunque decisione».

Rossi è impegnato in Malesia per i test, quindi all’Ariston non ci sarà: «Ma anche fosse stato in Italia – ha aggiunto Novello – non lo avrei voluto qui per evitare che succedesse quello che è successo a Georgina, ovvero che l’attenzione fosse spostata su Ronaldo. Comunque lei si è presa il suo merito».

Speciale Sanremo 2020

Classifica

Pagelle

Ascolti

In evidenza