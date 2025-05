Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis

In Fiat dal 1999, era responsabile delle attività americane

L’italiano Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Lo ha deciso il comitato del consiglio guidato da John Elkann. I membri del board sembrano voler convergere sul nome del 52enne attualmente responsabile delle Americhe di Stellantis, ossia del mercato che traina i ricavi e i profitti del gruppo. Stellantis è partecipata da Exor, Bpifrance e Peugeot. La scelta, anticipata dal Corriere della Sera, arriva al termine della selezione dopo l’addio di Carlos Tavares. Tra i candidati c’erano il capo acquisti Maxime Picat, l’ex ceo Mike Manley e il numero uno di Hyundai Jose Munoz.

Filosa è entrato in fiat nel 1999 dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano. Ha partecipato alla trasformazione dell’ex Fiat con l’acquisizione di Chrysler e la fusione con Peugeot. Ha guidato le attività in Sudamerica facendo primeggiare Stellantis nelle vendite in Brasile e Argentina. Poi nel 2023 è passato Jeep e nel 2024 a tutte le attività americane. Filosa dovrà affrontare una fase complessa per l’auto e per Stellantis. L’anno scorso i ricavi dell’azienda sono calati del 17% a 156,9 miliardi e i profitti del 70% a 5,5 miliardi.