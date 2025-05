Trovato il certificato di morte di Joe Biden? È un falso

La fonte è un sito dove gli utenti inseriscono dati senza alcuna verifica

Circolano alcune immagini con le quali si sostiene l’esistenza di un fantomatico certificato di morte di Joe Biden, il quale sarebbe morto nel 2018 a Guantanamo (Cuba). Viene riportata la fonte da dove avrebbero scoperto il documento, un sito americano chiamato Ancestry.com. Ecco perché l’intera narrazione risulta infondata.

Per chi ha fretta

Non si tratta di un vero e proprio certificato di morte, ma una scheda generata su un sito web.

I dati della scheda sono stati inseriti dagli utenti, senza alcuna supervisione e conferma dei dati inseriti.

Analisi

Ecco come viene condiviso il fantomatico certificato:

COVATO IL CERTIFICATO DI MORTE DI BIDEN….

Guarda cosa è stato scovato…

Ancestry.com mostra il necrologio di Joe Biden del 2018; presunta morte a Guantanamo, Cuba.

“IL FUTURO DIMOSTRA IL PASSATO” Q

Viene riportato come fonte un post su X dell’utente Jack Straw (con la spunta blu).

Non è un certificato di morte originale

Il profilo sul sito Ancestry.com esiste, ma bisogna fare attenzione:

Il sito Ancestry.com non pubblica veri e propri certificati di morte ufficiali. Infatti, basterebbe leggere le linee guida del sito per comprendere quanto le informazioni riportate siano manipolabili e non verificate. Infatti, queste risultano fornite in autonomia da ogni singolo utente «sotto sua piena responsabilità».

Conclusioni

Le immagini diffuse online non mostrano affatto un certificato di morte vero e proprio, ma una scheda presente su un sito dove gli utenti inseriscono informazioni senza alcuna verifica preventiva.

