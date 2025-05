«I toscani hanno rotto le pa***», la frase scappata a Salvini fa scoppiare la bufera. La reazione di Renzi e la difesa del leghista – Il video

Il siparietto tra il leader della Lega e il governatore dell'Abruzzo Marsilio finisce al centro della polemica politica: «Affermazione vergognose». Ma lui si difende

«I toscani hanno rotto le palle». Questa volta non è l’iconica battuta di Stanis La Rochelle nella serie Tv Boris, ma un’affermazione del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. La frase è stata detta in uno scambio di battute tra lui e il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, prima di una riunione del tavolo ministeriale sulle priorità infrastrutturali della regione. Ma in quale contesto è uscita? Salvini ha risposto così quando Marsilio gli ha detto: «È più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo che il Nobile di Toscana». A quel punto, il vicepremier ha incalzato con ironia: «Ah sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le palle».

«Affermazioni vergognose e indegne»

L’affermazione ha subito scatenato la polemica. Il primo a intervenire è il presidente del Consiglio regionale della Toscana, il dem Antonio Mazzeo, che in un post sui social scrive: «Queste dichiarazioni di Salvini sono vergognose e indegne di un ministro spero che abbia almeno il buon gusto di chiedere immediatamente scusa a tutte le toscane e i toscani». Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato, Salvini, che conferma di averlo detto, ma lo liquida a battuta: «Con il presidente Marsilio, ieri, ho scambiato qualche battuta amichevole sul vino, a margine del nostro incontro sulle infrastrutture abruzzesi. E gli ho raccontato che mi piace scherzare sempre con la mia fidanzata sul fatto che ormai sono quasi toscano, perché mangio e bevo toscano tutti i giorni, fra un po’ mi verrà anche l’accento fiorentino… È incredibile che a sinistra cerchino l’ennesima polemica: su, fatevi una risata ogni tanto!».

Salvini si difende

A dar manforte al ministro delle Infrastrutture è anche il segretario regionale della Lega, Luca Baroncini. «Si tratta palesemente di una battuta perché Salvini ama la Toscana, a Firenze è di casa e la sua compagna è toscana. Ha anche scelto di fare il congresso federale del partito a Firenze perché la Toscana è una regione che ha a cuore e su cui anche politicamente punta moltissimo», dichiara. «Noi toscani abbiamo l’ironia nel dna e amiamo fare battute: mi pare incredibile montare polemiche per una considerazione evidentemente scherzosa. La sinistra strumentalizza come al solito il niente anziché occuparsi di temi veri».

L’ira di Matteo Renzi

Non la pensa così, Matteo Renzi. «Dice Salvini che i toscani hanno rotto. Può darsi, per carità. Sono i soliti pensieri raffinati e profondi di un uomo che cantava “Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani” e poi è andato a chiedere i voti in Campania. Ma ammettiamo pure che i toscani abbiano rotto non si capisce cosa. Cosa ha rotto invece il Ministro delle Infrastrutture? A parte il pantografo dico», scrive su X il di Italia Viva, ed ex sindaco di Firenze.