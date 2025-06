Sciopero 3 giugno, la protesta nazionale del personale Rfi e lo stop in Sardegna: quali treni e autobus rischiano e le fasce garantite

Scatta lo sciopero nazionale fino alle 23 di martedì 3 giugno per il personale della manutenzione di Rete ferroviaria italiana. E si ferma anche il personale Arst in Sardegna

Neanche il tempo di iniziare, che giugno presenta ai pendolari e viaggiatori il primo stop ai trasporti. Il 3 giugno è stato proclamato infatti uno sciopero del personale di Rete ferroviaria italiana. La prima protesta del mese, appena al rientro dal lungo ponte del 2 giugno, rischia di procurare inevitabilmente disagi a chi deciderà di viaggiare quel giorno, alle prese tra ritardi e treni cancellati. Stessa sorte rischia chi deve spostarsi in Sardegna, per la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale.

Lo sciopero del personale Rfi del 3 giugno: quando e dove

Per quanto riguarda lo sciopero del 3 giugno del personale della manutenzione di Rfi, a partecipare innanzitutto all’agitazione sono i lavoratori del sindacato Cobas lavoro privato, tramite il Coordinamento Ferrovieri. Stando a quanto comunicato dall’organizzazione sindacale, aderiranno allo sciopero i lavoratori non direttamente strumentali alla circolazione dei treni. La protesta di 23 ore parte dalla mezzanotte alle 23 di martedì 3 giugno.

I possibili rallentamenti al traffico ferroviario

Possibili rallentamenti e disservizi al traffico ferroviario però non possono essere esclusi. Così come già avvenuto in passato in circostanze simili, Rfi potrebbe dover rimodulare o fermare temporaneamente alcune corse. A essere più esposte al rischio di stop sono innanzitutto le tratte secondaria, come quelle regionali. Oltre che le zone in cui sono già in corso interventi tecnici urgenti. A questo indirizzo, Trenitalia informa in tempo reale quali sono i treni garantiti in caso di sciopero.

Perché scioperano i dipendenti di Rfi

Le sigle sindacali spiegano che lo sciopero è stato indetto per denunciare la mancanza di risposte su questioni fondamentali come la sicurezza sul lavoro, la carenza di personale, le condizioni operative e il mancato riconoscimento di alcuni diritti contrattuali. Secondo i promotori, l’attuale organizzazione del sistema di manutenzione ferroviaria mette a rischio sia la sicurezza dei lavoratori sia l’affidabilità della rete.

Lo sciopero degli autobus in Sardegna: dove e quando

Martedì 3 giugno si fermano anche i lavoratori dell’Azienda regionale sarda trasporti. Lo protesta con possibile stop alla circolazione soprattutto degli autobus è previsto per 4 ore, con modalità che cambiano in base alla zona. A proclamare lo sciopero nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano è stato il sindaco Orsa autoferro Tpl nelle seguenti modalità: