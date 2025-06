Il day after di Trump: «Musk chi, quel poveretto che ha perso la testa?». E si prepara a vendere la Tesla rossa ricevuta in regalo

ll presidente Usa parla all'alba con le tv Usa e allontana le voci su un riavvicinamento tra i due: «Lui vorrebbe parlarmi, io non ne ho intenzione»

Una lite senza esclusione di colpi, quella che ha portato alla violenta rottura tra Elon Musk e il presidente americano Donald Trump. Uno scontro che ha di fatto paralizzato la politica americana per un giorno intero, mentre l’uomo più potente degli States e l’uomo più ricco al mondo non si risparmiano attacchi e aperte minacce. Qualche ora dopo, nel day after, in cui si fa la conta dei danni. E c’è chi spera in un riavvicinamento tra i due. Se dall’imprenditore già ieri a tarda sera arrivavano aperture a una possibile distensione, Trump al momento non sembra aver intenzione di fare sconti all’ormai ex alleato: «Non sto nemmeno pensando a Elon Musk. Ha un problema, quel poveretto ha un problema», ha detto in un’intervista alla Cnn.

Il mezzo pentimento di Musk: «Facciamo il bene degli Usa»

Più che arrabbiato, frustrato e triste: così fonti interne alla Casa Bianca hanno descritto la reazione del presidente americano alla faida con il miliardario patron di Tesla. Un’esplosione pubblica riguardo a cui anche Musk sembrerebbe però intenzionato a fare retromarcia. «Non hai torto», ha detto rispondendo sui social al miliardario Bill Ackman che chiedeva ai due di «fare pace per il bene del nostro grande Paese».

La delusione di Trump: «Musk ha perso la testa, ma gli auguro ogni bene»

Trump però sembra essersi svegliato – molto presto, dato che le prime interviste le ha concesse prima delle 7 di mattina – senza alcun apparente desiderio di ricucire. Parlando con Abc News, Donald Trump si è riferito all’ex capo del Doge definendolo «l’uomo che ha perso la testa». Sia a Abc che a Cnn ha poi ribadito il medesimo concetto: «Musk vorrebbe parlare con me, ma non è pronto. E io non sono particolarmente interessato a parlargli. Non sto neanche pensando a lui, non gli parlerò per un po’. Ma gli auguro ogni bene». Nessuna apertura, dunque, dalla Casa Bianca. E nessuna telefonata prevista tra i due, come invece da alcune fonti era filtrato. Anzi, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano vorrebbe liberarsi al più presto della Tesla rosso fuoco che aveva acquistato dall’imprenditore di origini sudafricane gli aveva donato qualche settimana fa. Donald Trump e Elon Musk rimangono distanti. Fino a prova contraria.