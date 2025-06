Napoli, uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca sul terrazzo: fermati due fratelli

Alla base dell'omicidio ci sarebbe un movente economico: i figli volevano ottenere il controllo della pensione di reversibilità della madre, deceduta, che il padre si sarebbe rifiutato di condividere con loro

Dramma familiare a Quarto, in provincia di Napoli, dove due fratelli di 34 e 42 anni, Andrea e Michele di Gennaro, sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, di 72 anni. Il cadavere, incellofanato, è stato ritrovato nascosto in una cassapanca sul terrazzo di un’abitazione del comune alle porte del capoluogo campano. L’allarme è scattato la mattina del 3 giugno quando la compagna della vittima si è recata in caserma per denunciare la scomparsa del 72enne. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno condotto alla tragica scoperta durante una perquisizione all’interno dell’appartamento di proprietà di Antonio Di Gennaro, ma dove non viveva in quanto si era trasferito a Napoli dalla fidanzata.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione fornita dagli stessi indagati, l’omicidio sarebbe avvenuto proprio il 3 giugno, giorno della scomparsa dell’uomo. I due, un ingegnere biomedico e un personal trainer, entrambi incensurati, avrebbero prima somministrato un sonnifero nel caffè al padre, per poi soffocarlo con un cuscino. Alla base del gesto ci sarebbe un movente economico: i figli volevano ottenere il controllo della pensione di reversibilità della madre, deceduta, che il padre si sarebbe rifiutato di condividere con loro. In un primo momento, i due avevano raccontato alla compagna dell’uomo che il padre era partito all’estero con un’altra donna. Ma messi alle strette dai carabinieri, poco prima dell’inizio della perquisizione, hanno confessato il delitto. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.