«Siamo in classe, metti via quella pistola ad acqua», prof rimprovera studente, lui lo aggredisce: docente finisce in ospedale

Sul caso scoppiato all'Istituto tecnico Compagnoni di Lugo (Ravenna), indagano le forze dell'ordine

Un professore dell’Istituto tecnico professionale Compagnoni di Lugo, in provincia di Ravenna, è stato ricoverato al pronto soccorso dopo essere stato aggredito da uno studente venerdì 6 giugno, ultimo giorno di scuola. Lo scontro è scoppiato in classe quando il giovane, entrato con una pistola ad acqua, è stato invitato dall’insegnante a riporla. In risposta, lo studente avrebbe colpito il docente con calci e manate, provocandogli ferite che hanno richiesto cure mediche. Le forze dell’ordine sono intervenute, anche grazie alla presenza già sul posto di un cordone di carabinieri disposto per monitorare i tradizionali festeggiamenti di fine anno scolastico. «Da sempre l’ultimo giorno di scuola porta con sé festeggiamenti, anche un po’ sopra le righe, quali gavettoni e lanci di uova e farina», ha spiegato la sindaca al Corriere della Sera.

I precedenti nella scuola

Nonostante questo dispositivo di sicurezza, la situazione nella scuola è degenerata nuovamente in violenza. L’istituto in questione, il Compagnoni, è già noto per la grave aggressione avvenuta il 22 marzo, quando un 16enne era stato brutalmente pestato da un gruppo di coetanei, riportando ferite anche gravi, tra cui la rottura del setto nasale. La preside della scuola, inoltre, è attualmente indagata per omissione di denuncia in merito a più episodi, avendo scelto di gestire alcune vicende internamente senza avvisare le autorità. Intanto, sull’aggressione subita ieri dal professore per lo scontro sulla pistola ad acqua, indagano le forze dell’ordine.