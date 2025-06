Macerata, furgone investe ragazzi sulle strisce pedonali: morta una 15enne, gravissimo l’amico

La giovane è stata sbalzata a circa dieci metri di distanza. Il conducente del mezzo, in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti

Tragedia a Tolentino, in provincia di Macerata, nelle Marche. Gessica Vulpe, 15 anni, residente in città, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Concordia, nei pressi della Multisala Giometti. Con lei c’era un ragazzo di 16 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, l’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata sbalzata a circa dieci metri di distanza. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il conducente in stato di shock all’ospedale

Il conducente del mezzo, in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale di San Severino Marche per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dalla polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del tragico investimento. Il dolore per la scomparsa della 15enne ha colpito l’intera città: «Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, unitamente all’Amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità tolentinate, partecipa al lutto con immenso dolore ed esprime vicinanza alla famiglia Vulpe», si legge in una nota diffusa dal Comune. In segno di rispetto e cordoglio, in tutti gli eventi pubblici già programmati per la serata verrà osservato un minuto di silenzio, mentre «al Palasport Chierici si terrà una veglia per ricordare Gessica, insieme alla sorella gemella, pallavolista della Futura». «È una tragedia che ci colpisce profondamente – ha dichiarato lo stesso sindaco Sclavi – e che lascia un vuoto enorme. Il nostro impegno sarà quello di mantenere sempre vivo il ricordo di Gessica».