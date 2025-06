Scuola, la preside che accusa i suoi docenti di mobbing: «Maltrattata perché ho difeso Valditara»

«Sono arrivati perfino a ribaltare fatti oggettivi, sotto gli occhi di tutti. Vi spiego cosa sta succedendo», ha dichiarato la dirigente del liceo Montessori di Roma

Si respira un clima pesante al Liceo Montessori di Roma, dove la preside Anna Maria De Luca ha denunciato pubblicamente di essere stata mobbizzata. Un anno scolastico segnato da «ostruzionismi, falsità di ogni sorta e un ambiente avvelenato», accusando alcuni docenti di aver orchestrato una vera e propria campagna di delegittimazione e isolamento nei suoi confronti. «Sono arrivati perfino a ribaltare fatti oggettivi, sotto gli occhi di tutti, mettendo i docenti l’uno contro l’altro con falsità fatte passare per verità in riunioni convocate ad hoc», ha dichiarato la preside.

Secondo la dirigente, il clima teso sarebbe nato da un episodio ben preciso: il sostegno, da parte di alcuni docenti del liceo, al professor Christian Raimo, sanzionato dall’Ufficio scolastico regionale. Nell’autunno 2024, 29 docenti del Montessori risultano firmatari di una lettera contro il ministro Valditara, ma alcuni denunciano di essere stati inseriti senza consenso, spingendo la preside a intervenire e denunciare la strumentalizzazione a fini politici.

«Non sono mai stata un’attivista di destra. Sono distrutta, ho tutti i sintomi del mobbing. Ho passato notti insonni, ma non voglio lasciare il mio istituto», ha detto De Luca. «Sono una donna libera, ho il diritto di esprimere il mio pensiero. E invece proprio chi dice di difendere la libertà e i diritti delle donne oggi mi sta mobbizzando», ha aggiunto. La dirigente ha segnalato il caso alla Flc Cgil, ma il sindacato prima di intervenire preferisce fare delle verifiche. Il caso è finito all’attenzione della politica. «Se fosse tutto come denunciato dalla preside del Montessori sarebbe grave: la pluralità delle idee è fondamentale in politica e a scuola. Ognuno dovrebbe poter sempre esprimere le proprie idee. Dovrebbe esserci libertà di espressione soprattutto da parte dei sindacati, che hanno un ruolo importante nella scuola e che rispetto», ha dichiarato la sottosegretaria Paola Frassinetti.