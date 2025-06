Prima la sconfitta con la Samp poi l’intossicazione alimentare: ricoverati 16 giocatori della Salernitana. A rischio la partita di ritorno

La squadra granata era appena rientrata della trasferta in Liguria dopo la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria. Almeno 16 tra staff e giocatori sono stati ricoverati

Oltre al danno, la beffa. Dopo aver perso per 2-0 la semifinale di andata del play-out di serie B contro la Sampdoria, 16 tesserati della Salernitana sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Al termine del match la squadra è salita su un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, ed è proprio a bordo che, secondo quanto riportato, si sarebbero registrati i primi malori di calciatori e collaboratori tecnici.

Il riso alla cantonese

Prima del volo è stato consegnato a tutti i membri della squadra un pasto d’asporto preparato in Liguria contenente, tra le altre cose, del riso alla cantonese. Secondo le prime indiscrezioni di ambienti vicini alla squadra, sarebbe stato proprio il riso a causare i malori dei salernitani, emersi sin dalle prime fasi del volo. All’arrivo dell’aereo nella città campana, all’incirca verso le tre del mattino, quattro ambulanze e altri mezzi privati hanno trasportato i tesserati in preda ai dolori presso gli ospedali di Salerno e Battipaglia. Nel corso della notte alcuni dei tesserati sarebbero stati dimessi, mentre altri sarebbero stati trattenuti. Non è chiaro al momento quanti siano i componenti della squadra ancora ricoverati.

La richiesta di rinvio

La società della Salernitana avrebbe già reso le dichiarazioni sull’accaduto alla Polizia, che, adesso potrebbe avviare gli accertamenti per ricostruire la vicenda e per accertare quale sia stata la causa dei malori. Già nella mattinata di oggi era previsto l’allenamento dei salernitani in vista della gara di ritorno contro i blucerchiati, in programma venerdì 20 allo stadio Arechi di Salerno, ma è stato annullato. La società, intanto, sta valutando l’ipotesi di chiedere un ulteriore differimento della partita di ritorno contro la Sampdoria. La Salernitana, dopo la gara di andata, dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto per sperare di rimanere in Serie B.