Investe per errore il figlio di 18 mesi, il pm chiede di non processare la madre: «Sconta già il suo ergastolo»

Il bambino giocava nel cortile di casa, riportò lesioni permanenti. La procura chiede di escludere la punibilità della madre: «Un'eventuale condanna rappresenterebbe un trattamento contrario al senso di umanità»

La procura di Milano ha inoltrato una richiesta all’Ufficio del giudice per le indagini preliminari affinché venga esclusa la punibilità di una madre coinvolta in un tragico incidente. La donna, la scorsa estate, in un paese dell’hinterland milanese, ha accidentalmente investito il figlio di 18 mesi nel cortile di casa, causandogli lesioni permanenti. Secondo il pubblico ministero, il procedimento penale e un’eventuale condanna rappresenterebbero un trattamento «contrario al senso di umanità». La procura sottolinea, infatti, come la donna stia già affrontando una sorta di «ergastolo con fine pena mai», riferendosi al dolore e al peso psicologico che l’incidente le ha inflitto.

La procura chiede di escludere la punibilità della madre

Il pm Paolo Storari, scrive il Corriere della Sera, ha spiegato che «una reazione penalistica non serve a nulla, anzi appare addirittura controproducente», evidenziando che il diritto penale non avrebbe alcuna funzione utile né per l’imputata né per la collettività. Per tali motivi, la procura ha chiesto di escludere la punibilità della madre per «tenuità del fatto», e quindi archiviare le accuse nei suoi confronti, o, in subordine, di sollevare alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del reato di lesioni gravissime per possibile contrasto con il divieto di pene inumane. Ora la decisione spetta al Gip, che dovrà valutare se vi sia uno spazio giuridico, e quale, per non raddoppiare quella sorta di interiore «ergastolo con fine pena mai», a cui fa riferimento l’accusa nella richiesta di archiviazione che è stata notificata alla donna.

