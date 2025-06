Sciopero venerdì 20 giugno: ritardi e cancellazioni a Termini. Ita Airways: «Stop a 34 voli». La situazione di metro e bus a Milano e Roma

I sindacati chiedono una riduzione dell'orario di lavoro e un aumento salariale. Le linee ferroviarie riprenderanno a circolare regolarmente a partire dalle 21 di venerdì

Nell’ennesimo venerdì nero per i trasporti, a rimanere fermi – o a terra – sono soprattutto treni e aerei. Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 34 voli «tra domestici e internazionali», mentre sono segnalati disagi in numerose tratte ferroviarie. Le metropolitane – a Milano, Napoli e Roma – stanno invece continuando a operare regolarmente.

Lo sciopero dei treni: a Termini cancellazioni e ritardi, chiusa la tratta per Centocelle

A causa dello sciopero, alla stazione di Roma Termini numerosi treni sono stati soppressi e molti altri hanno ritardi che superano la mezz’ora. Come preannunciato, l personale ha incrociato le braccia per 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 19 fino alle 21 di venerdì 20 giugno. Tutti i monitor della stazione capitolina segnalano infatti che i convogli «potranno subire ritardi o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane e Italo». Qualche ritardo grava anche sulla rete ferroviaria regionale che serve Napoli, mentre risulta chiusa la Termini-Centocelle.

La situazione nelle città: bus e metro a Milano, Roma e Napoli

Nelle tre città – Milano, Roma e Napoli – la situazione del trasporto pubblico è molto simile. Sia Atm che Atac che Anm hanno mantenuto attivo e regolare il servizio della metropolitana su tutte le linee. Qualche rallentamento sulle linee di superficie: a Milano sono previste deviazioni dopo le 9.30 per alcune manifestazioni, a Napoli sono invece registrate «poche conseguenze».

Le conseguenze per Ita: «34 voli cancellati»

Numerosi voli soppressi, invece, per Ita Airways. «Ita si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero», si legge in una nota diramata dalla compagnia aerea. Sul sito, a questo link, è possibile consultare la lista integrale dei voli cancellati. L’invito, diretto a tutti i viaggiatori rimasti appiedati, è di andare sulla pagina web di Ita Airways e «cambiare la prenotazione senza nessuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 26 giugno chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».