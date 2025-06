Clienti risvegliati da panda rossi in un hotel in Cina, il servizio di un resort che fa scoppiare la polemica – Il video

L'iniziativa del Lehe Ledu Liangjiang Holiday hotel fa discutere. Le autorità considerano la pratica potenzialmente pericolosa per gli umani e violenta per i panda

Un servizio senza dubbio esclusivo, ma considerato una violazione dei diritti degli animali. Il Lehe Ledu Liangjiang Holiday hotel, nel sud ovest della Cina, non lontano dalla città di Chongqing, ha ricevuto diverse richieste da parte della guardia forestale di rivedere i servizi offerti ai propri ospiti. Nello specifico il resort offriva ai propri clienti la possibilità di essere svegliati da uno dei quattro esemplari di panda rosso che vivono nei dintorni della struttura. Una pratica che le autorità considerano potenzialmente pericolosa per gli umani e violenta per i panda.

Il dolce risveglio dei clienti con i panda rossi

L’esperienza di essere risvegliati da un gruppo di panda rossi è ciò che ha reso celebre l’hotel in tutto il Paese e oltre. A seguito di un video postato da una coppia di youtuber inglesi in cui si mostra l’esperienza, la forestale ha chiesto all’hotel di interrompere il servizio. Nel video si vede un panda rosso che entra nella stanza d’albergo della coppia accompagnato da un dipendente dell’hotel. I due ragazzi sono autorizzati a nutrirlo con dei pezzettini di mela, anche con l’obiettivo di farlo salire sul loro letto. Oltre a violare i diritti di animali selvatici come i panda, che vivono tipicamente in libertà e che non sono abituati ad interagire con l’uomo, tra i rischi potrebbe esserci anche la trasmissione di malattie. L’ufficio forestale del distretto ha inviato una squadra all’hotel per condurre un’indagine su queste pratiche e ha fatto sapere che rilascerà a breve i risultati della visita. Dal canto suo, la struttura si è difesa dicendo che tutti gli esemplari coinvolti sono vaccinati e che i bambini che partecipano all’attività devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto.