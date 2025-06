Kaufmann e Anastasia (e la neonata) fantasmi per 15 notti a Villa Pamphili, il cellulare spento dopo la morte: come hanno vissuto gli ultimi giorni

Secondo la procura di Roma, la 28enne russa sarebbe morta tra il 3 e il 4 giugno. Da quel momento il suo telefono risulta spento

Francis Kaufmann ha dormito accampato a Villa Pamphili per almeno quindici giorni con Anastasia Trofimova e con la figlioletta di quasi un anno, prima che i corpi delle due fossero ritrovati. È la stima a cui sono arrivati gli inquirenti, analizzando le celle e i tabulati telefonici dell’uomo accusato di duplice omicidio e di occultamento di cadavere. Dal 4 giugno, il giorno dopo la rissa scoppiata in un bar romano in cui il californiano è stato aggredito da un uomo non identificato, il cellulare della 28enne russa risulta spento. Per gli inquirenti si tratta del segnale che la giovane ormai era morta. Non è chiaro però se il telefono sia stato spento o semplicemente si sia scaricato.

La routine mattutina dei tre

Giorno dopo giorno la procura di Roma aggiunge qualche tassello alla ricostruzione della vicenda, anche per tentare di far luce sulle responsabilità dell’uomo. Francis Kaufmann, insieme ad Anastasia Trofimova e alla piccola Andromeda, erano soliti recarsi la mattina nella zona del mercato di San Silverio. Qui si lavavano e facevano colazione, nell’apparente indifferenza generale.

Le ipotesi sul duplice omicidio e l’udienza per l’estradizione

L’americano, ora detenuto in Grecia, è gravemente indiziato di aver ucciso entrambe le donne. La neonata sarebbe stata strangolata a pochi giorni dal suo primo compleanno mentre per la giovane si stanno ancora attendendo gli ultimi esami. Si suppone, però, che possa essere stata soffocata. Dopodomani ci sarà l’udienza in Corte d’Appello greca per l’estradizione: l’uomo ha chiesto di essere processato in America.