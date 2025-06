Francis Kaufmann picchiato a Roma, la rissa ignorata prima degli omicidi: la denuncia, quella ferita al volto e il ritardo delle forze dell’ordine

Secondo un'informativa dei carabinieri, il titolare del bar aveva chiamato la polizia il 3 giugno ma gli agenti non sarebbero intervenuti. All'arrivo dei militari, però, Kaufmann. Anastasia Trofimova e la neonata se n'erano già andati

Un altro episodio si aggiunge al puzzle misterioso che circonda il caso di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di duplice omicidio per aver ucciso e nascosto il cadavere della 28enne Anastasia Trofimova e della neonata Andromeda a Villa Pamphili. L’uomo, che si faceva chiamare Rexal Ford, sarebbe stato coinvolto in una rissa all’interno del bar Starbucks di piazza San Silvestro uscendone ferito alla testa. Una scena che, secondo un’informativa dei carabinieri trasmessa agli inquirenti, sarebbe avvenuta di fronte agli occhi della donna e della piccola bimba di quasi un anno. Entrambe, rinvenute senza vita il 7 giugno, erano quindi ancora vive quattro giorni prima del ritrovamento.

L’aggressione nel bar e la ferita alla testa

Dopo le esclusive di Open degli scorsi giorni, che hanno sollevato un polverone sulla concessione dei tax credit cinematografici, torna al centro dell’attenzione uno degli svariati «avvistamenti» dei tre nella capitale, poco prima del tragico epilogo per la donna e la figlia e prima dell’arresto dell’americano su un’isola greca. A registrare l’episodio sarebbero stati gli stessi carabinieri, che erano stati chiamati dal titolare dello Starbucks per tentare di sedare la rissa. Secondo i rapporti, Francis Kaufmann era stato aggredito da un uomo, mai identificato. Lo stesso californiano si era dileguato, per quanto sanguinante in volto come mostra una delle poche foto che lo ritraggono, con Anastasia Trofimova e con la piccola Andromeda prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’allarme alla polizia e il «cerotto su una tempia» di Kaufmann

Secondo il titolare del bar, Kaufmann si sarebbe allontanato dopo essersi ripreso dalla colluttazione solo a causa di un ritardo nell’intervento delle forze dell’ordine. «Ho chiesto ad un mio dipendente di allertare alcuni agenti di polizia presenti in Largo Chigi, a poca distanza, per fermare l’uomo», ha raccontato. «Risposero che erano impegnati in altra attività e non potevano abbandonare la posizione. L’aggredito (quindi Kaufmann, ndr) aveva già un cerotto su una tempia».