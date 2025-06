L’inseguimento negli spogliatoi, la rissa sfiorata e le vecchie ruggini: cosa è successo tra Dumfries e Acuña dopo Inter-River Plate – Il video

L'Inter vince contro il River Plate, vola agli ottavi e gli argentini si innervosiscono molto nel finale di match. Ma le tensioni tra i due risalgono ai Mondiali del 2022

Ultimo minuto di recupero, siamo quasi al fischio finale della partita tra River Plate e Inter, valevole per il Mondiale per Club. Gli argentini sono già in dieci, per colpa di un fallo a fermare una chiara occasione da gol a metà ripresa. Il punteggio è sul 2-0 per l’Inter. La tensione è palpabile, anche per vecchie ruggini che affondano le radici nel controverso quarto di finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Olanda. Vengono a contatto l’olandese Dumfries e l’argentino Acuña e subito si accende la tensione. A fine partita il calciatore dell’Inter scappa negli spogliatoi inseguito dal terzino della squadra argentina, placcato dai suoi stessi compagni di squadra, ma anche da Cristian Chivu. Ma quello di Dumfries non sembra essere un gesto di resa: vuole regolare i vecchi conti lontano dalle telecamere e vendicarsi di quel cartellino rosso che ha chiuso la sua esperienza agli ultimi Mondiali.

Le tensioni nel Mondiale 2022

Come mostrano le immagini di DAZN, Dumfries e Acuña hanno duellato sulla fascia senza lesinare falli e provocazioni. Ma non è la prima volta che tra i due c’è tensione. Facendo un passo indietro, Acuña e Dumfries furono protagonisti di scene simili anche al Mondiale 2022, quando ai quarti di finale l’Argentina vinse ai calci di rigore contro l’Olanda e tra i due ci furono insulti e battibecchi, che generarono un po’ di confusione generale. Anche in questo caso, nella partita di mercoledì 18 giugno, la tensione non si è placata facilmente: negli spogliatoi c’era chi si schierava con Acuña e andava in cerca di Dumfries, chi invece provava a calmare gli animi. Di sicuro sono volate parole grosse, si parlava anche di insulti razzisti, ma Dumfries ha negato tutto nel post gara. Una situazione dalla quale in tanti hanno preso le distanze, compreso l’allenatore del River, Marcelo Gallardo, che ha dichiarato: «Quel che è successo non ci rappresenta, non è questa l’immagine che voglio che abbia il River nel mondo. È stata davvero una scena patetica».