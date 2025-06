Formula 2, spaventoso incidente al Gp d’Austria: Meguetounif si ribalta due volte nella Sprint Race – Il video

Coinvolti nell'impatto i tre piloti Arvid Lindblad, Luke Browning e il francese Sami Meguetounif. Tutti illesi

Incidente durante la Sprint Race di Formula 2 al Gran Premio d’Austria, sul circuito del Red Bull Ring, che ha costretto la direzione gara a sospendere la corsa con bandiera rossa. Coinvolti nell’impatto tre piloti: Arvid Lindblad, Luke Browning e il francese Sami Meguetounif, protagonista di un doppio cappottamento che, per fortuna, non ha avuto conseguenze fisiche. L’incidente si è verificato in curva 3, durante una fase concitata di sorpassi. Meguetounif ha tentato di infilarsi all’interno per guadagnare una posizione, ma il contatto prima con Lindblad e poi con Browning ha destabilizzato completamente la sua Trident, che ha perso aderenza e si è ribaltata due volte prima di arrestarsi, capovolta, in mezzo alla pista.

Come stanno i piloti

La scena ora sta circolando anche sui social. I commissari sono intervenuti per estrarre il pilota francese, cosciente e fortunatamente illeso. Nessuna conseguenza anche per Lindblad e Browning, usciti incolumi dalle rispettive vetture. La direzione gara ha subito esposto la bandiera rossa e interrotto la gara per consentire la messa in sicurezza della pista e il recupero dei veicoli incidentati. Alla ripartenza, la corsa è proseguita regolarmente.