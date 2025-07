Jasmine Paolini fuori da Wimbledon: l’amara sconfitta contro la russa Kamilla Rakhimova che la elimina in tre set

La tennista toscana è stata eliminata al secondo turno dalla russa Kamilla Rakhimova, che ha avuto la meglio in tre set combattuti con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Finisce prematuramente l’avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025. La tennista toscana, finalista a sorpresa nella passata edizione, è stata eliminata oggi al secondo turno dalla russa Kamilla Rakhimova, che ha avuto la meglio in tre set combattuti con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Una sconfitta amara per Paolini, reduce da un ottimo inizio di stagione e accreditata come una delle protagoniste del torneo. Dopo aver vinto il primo set con autorità, l’azzurra ha subito il ritorno di Rakhimova, solida e aggressiva soprattutto nei momenti chiave del secondo e terzo parziale.

La russa sfiderà la vincente tra Noskova e Lys

La russa, attualmente fuori dalle prime 50 del ranking WTA, accede così per la prima volta al terzo turno di Wimbledon, dove affronterà la vincente del match tra la giovane promessa ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys. Per Paolini, si chiude dunque anzitempo una campagna londinese che avrebbe potuto rappresentare la conferma del suo exploit del 2024. Rimane ora da capire se la sconfitta sia da attribuire a un momento di flessione fisica o a una giornata semplicemente storta, ma l’attenzione si sposterà presto sulla stagione americana e sul prossimo Slam: lo US Open.