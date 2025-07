Traghetto si ribalta e affonda: 4 morti, almeno 30 dispersi in Indonesia: «Onde di 3 metri, molti hanno perso i sensi» – I video

È accaduto poco prima della mezzanotte locale al largo della nota isola di Bali. Circa 30 persone sono state già tratte in salvo. È solo l'ultima tragedia in mare nell'arcipelago del Sud asiatico

È durato meno di mezz’ora di minuti il viaggio della MV Tunu Pratam Jaya. Poi, al largo dell’isola di Bali in Indonesia, l’imbarcazione si è ribaltata nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 luglio. Sono almeno 4 i morti e 30 i dispersi dell’ennesimo incidente marittimo nelle acque del Mare di Giava, non è ancora stato possibile capire se a bordo ci fossero stranieri. Al momento risultano 31 persone tratte in salvo. Non è chiaro cosa abbia causato il capovolgimento dell’imbarcazione. Il segretario del gabinetto indonesiano, Teddy Indra Wijaya, ha parlato di «maltempo». Inteso come vento fortissimo, correnti vorticose e onde alte almeno 2,5 metri che il traghetto tentava di sfidare nel buio della notte.

Il viaggio tagliato corto e l’incidente

Secondo le informazioni ufficiali, sulla MV Tunu Pratam Jaya erano presenti 65 persone – tra passeggeri e membri dell’equipaggio – e 22 macchine. È però usanza in Indonesia, come specifica il Guardian, indicare un numero di passeggeri inferiore rispetto a quello poi salito a bordo effettivamente. Al momento, dunque, sarebbero ancora da rintracciare almeno una trentina di persone. L’imbarcazione, diretta alla celebre isola di Bali, era partita dalla città di Banyuwangi, sull’isola di Giava, intorno alle 22.56. La tragedia è avvenuta alle 23.20 ora locale.

L’intervento dei soccorsi: «Alla deriva per ore»

Immediato l’intervento dei soccorsi, che però inizialmente sono stati sorpresi dalle ondate del mare in tempesta e «sono stati alla deriva per ore in acque agitate». Secondo i media locali, molti dei soccorritori stessi avrebbero perso i sensi. Solo dopo un po’, e anche grazie ai rinforzi chiamati dal presidente Prabowo Subianto direttamente dalla sua visita in Arabia Saudita, le operazioni hanno trovato ordine. Quattro dei 31 sopravvissuti già tratti in salvo sono stati trovati a bordo di una scialuppa di salvataggio del traghetto.

I tragici precedenti in Indonesia

Gli incidenti marittimi sono all’ordine del giorno in Indonesia, un vasto arcipelago composto da circa 17.000 isole, soprattutto a causa di norme di sicurezza poco rigorose. A marzo, una barca con 16 persone a bordo si è capovolta in mare al largo della stessa isola di Bali: una cittadina australiana è morta e almeno un’altra persona è rimasta ferita. Nel 2018, tre persone sonno morte e 164 sono scomparse nel nulla quanto un altro traghetto è colato a picco nel lago Toba, sull’isola di Sumatra.