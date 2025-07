Schlein: «Il governo già taglia la sanità, con le spese militari la situazione peggiorerà»

La leader Dem: seguiamo il modello spagnolo

«Questo è un governo che sta già tagliando la sanità pubblica senza il coraggio di ammetterlo e accettare a testa bassa l’aumento al 5 per cento come ha fatto Meloni per non urtare l’amico Trump, in questo Paese rischia di tradursi in altri tagli su welfare, sanità, scuola, pensioni». Elly Schlein in un’intervista al Corriere della Sera va all’attacco della premier: «Meloni scaricherà come un’ipoteca gli impegni presi sulle prossime generazioni e sui prossimi governi. Ci tengo a specificarlo, visto che ci saremo noi».

Il modello spagnolo

Schlein dice che bisogna seguire il modello spagnolo: «C’è un’economia che sta andando bene in Europa e che sta galoppando. Ed è proprio quella spagnola. E come hanno fatto? Per esempio hanno fatto un accordo tra imprese e sindacati, con la regia del governo, per ridurre drasticamente i contratti precari, oltre ad aver aumentato del 50 per cento il salario minimo. Questo in Italia vorrebbe dire dare sollievo a quei tre milioni e mezzo di lavoratori che sono poveri, a cui invece Meloni continua a voltare le spalle. E ancora: in Spagna oltre a intervenire sul prezzo dell’energia, hanno fatto delle vere politiche industriali, con giusti incentivi e investimenti. Insomma: c’è un’altra ricetta economica in Europa che sta funzionando. Meloni si batta per gli investimenti comuni europei, altrimenti dopo il Pnrr l’Italia si ferma».

La guerra commerciale

Secondo la leader Dem «bisogna fare ogni sforzo per sventare una guerra commerciale che avrebbe un impatto molto pesante sulla nostra economia, quindi bisogna dare forza al negoziato dell’Unione europea». E aggiunge che con i dazi al 10% «il nostro Paese rischia di perdere decine di miliardi di export. Il presidente di Confindustria, l’altro giorno, ha detto che i dazi al 10 vorrebbero dire meno venti miliardi di export l’anno prossimo e il rischio di perdere 118 mila posti di lavoro e ha giustamente ricordato che oltre all’impatto dei dazi c’è da tenere in considerazione anche il deprezzamento del dollaro. Quindi i danni alla nostra economia sarebbero molto pesanti», aggiunge.

I dazi

E ancora: «Sui dazi la nostra presidente del Consiglio è stata imbarazzante, l’incertezza di questi mesi è la peggior nemica dello sviluppo. Bisogna saper dire di no anche agli alleati quando sbagliano. È in gioco l’interesse nazionale. Che è danneggiato anche su altri fronti dall’incapacità di Meloni di dire di no ai suoi alleati ideologici».