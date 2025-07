Un lupo passeggia nel parcheggio dell’ospedale, l’allarme a Ravenna: «Com’è finito lì e cosa fare se lo incrociate» – Il video

Qualche mese fa c'erano stati altri avvistamenti in zona. A Classe, frazione di Ravenna, erano stati trovati tre lupi che girovagavano tra le case e le campagne

Un lupo in città. È quanto documentato da un video amatoriale diffuso in rete e girato a Ravenna: nelle immagini che stanno circolando sul web si vede chiaramente un esemplare che avanza con passo calmo lungo viale Randi, proprio di fronte all’ospedale Santa Maria delle Croci. L’avvistamento ha destato subito attenzione, spingendo le autorità a mobilitarsi. «L’ipotesi è che il lupo, apparentemente non aggressivo, stia cercando da solo una via per uscire dall’area urbana e tornare verso zone più naturali», hanno dichiarato dalla polizia provinciale. «Qualora ci si trovi in presenza del lupo, non cercare di avvicinarlo, offrirgli del cibo o richiamarlo. Ma nemmeno tentare di spaventarlo», hanno precisato.

Avvistamenti sempre più frequenti

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, non si tratta di un caso isolato nel Ravennate. Solo qualche mese fa, un altro video aveva immortalato tre esemplari nei campi vicino a Classe, a conferma di un fenomeno che sta diventando sempre più evidente. L’ipotesi è che questi spostamenti sono tipici dei giovani lupi, che abbandonano il branco d’origine in cerca di territori dove stabilirsi. È così che, talvolta, possono spingersi fino alle soglie (e oltre) dei centri abitati.

Il consigliere regionale di FdI: «Il lupo? Pericoloso per l’uomo»

«Negli ultimi anni il lupo ha fatto la sua ricomparsa in molte zone d’Italia e lo stesso vale anche per la nostra provincia. Il lupo svolge una funzione di contenimento e di controllo della fauna selvatica e già da tempo è presente nelle nostre pinete. Tuttavia l’area urbana non è e non può essere luogo di pertinenza dei lupi o di altra fauna selvatica di grandi dimensioni», commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero. «Il lupo non può entrare in contatto con l’uomo, poiché la familiarità con l’essere umano lo può portare a perdere quella sua istintiva paura e a renderlo, conseguentemente pericoloso. Anche per animali domestici come cani e gatti che possono essere attaccati o diventare prede», conclude.