Cobolli ai quarti di Wimbledon, il discorso che commuove il papà coach e il fratello in tribuna – Il video

Il padre Stefano e il fratello Guglielmo sono scoppiati in lacrime dopo che Flavio Cobolli è approdato nei quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta a questo livello in uno Slam. Lo sportivo 23enne ha battuto il croato Marin Cilic in quattro set, mentre al prossimo turno affronterà il vincente della gara tra Djokovic e De Minaur. «Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo. Non avrei mai imaginato di raggiungere i quarti. Ho iniziato a giocare a tennis per questo tipo di partite e per questo tipo di torneo», ha dichiarato Cobolli.

La commozione della famiglia

In tribuna, c’erano anche il papà e coach di Flavio, visibilmente commosso, e il fratello Stefano che ha abbracciato il padre. Il tennis è di casa in famiglia Cobolli. Anche il fratello Stefano, infatti, è un buon tennista a livello Challenger, ma poi si è ritirato giovane per diventare allenatore. «La mia famiglia è qui: mio padre che sta piangendo, mio fratello anche… E ci sono tutti i miei amici. È un momento che non dimenticherò mai. Ora finalmente giocherò sul centrale nei quarti di finale, e me lo sono meritato. Complimenti a Marin che è un grande giocatore. Ora andrò a riposarmi per il prossimo match», ha commentato Flavio Cobolli dopo la vittoria.