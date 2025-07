Dazi, per il Financial Times Londra otterrà dazi più bassi dell’Unione europea. von der Leyen: «Puntiamo all’intesa con gli Usa»

Il Regno Unito ottiene dazi più bassi degli europei negli accordi con gli USA, grazie a un’intesa preferenziale su settori chiave. Bruxelles lavora a un’intesa quadro meno vantaggiosa. Von der Leyen: «Momento di rischio, ma anche di opportunità per nuove alleanze globali».

Il Regno Unito conquista un vantaggio commerciale rispetto all’Unione Europea nei rapporti con Washington. Londra ha infatti ottenuto dazi più bassi su diversi settori chiave, grazie a un accordo bilaterale più favorevole rispetto a quello a cui sta lavorando la Commissione europea, secondo quanto riportato dal Financial Times. Bruxelles sarebbe pronta a siglare «un’intesa quadro temporanea che fissi le tariffe reciproche al 10%, mentre i colloqui sul corposo dossier sono destinati a proseguire»

Le trattative di Londra

Nel dettaglio, il governo britannico ha negoziato una tariffa ridotta del 10% sull’esportazione di 100.000 automobili verso gli Stati Uniti, evitando il pesante prelievo del 25% imposto agli altri esportatori, oltre alla promessa di un trattamento preferenziale anche su acciaio, alluminio, prodotti farmaceutici, legname, rame e motori a reazione. L’Unione Europea, invece, è ancora impegnata nei negoziati con l’amministrazione Trump. L’intesa che si sta profilando prevede un dazio reciproco del 10%, senza però gli sconti settoriali concessi a Londra. Secondo fonti diplomatiche, Bruxelles non ha ottenuto garanzie su riduzioni delle tariffe per acciaio, farmaci o semiconduttori e resta esposta a possibili nuove misure. È infatti probabile che l’Unione possa essere una delle possibili destinatarie delle lettere di Trump a strettissimo giro.

von der Leyen: «Momento del rischio ma anche delle opportunità»

«La nostra linea è stata chiara: saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata», ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo all’Europarlamento. «Stiamo lavorando a stretto contatto con l’amministrazione Usa per raggiungere un accordo e ho avuto un proficuo scambio con il presidente Trump all’inizio della settimana per contribuire a far progredire le cose. Stiamo cercando un quadro chiaro, da cui continuare a costruire. Restiamo fedeli ai nostri due principi. Difendiamo i nostri interessi. Continuiamo il lavoro in buona fede». Conclude la presidente sottolineando l’imprevedibilità di Trump: «Ci prepariamo a tutti gli scenari». Proprio per questi motivi von der Leyen lascia aperta la porta a nuove opportunità: «Questo è il momento del rischio, ma anche delle opportunità da cogliere per l’Ue, per sviluppare accordi commerciali con altre economie nel mondo, che sono alla ricerca di partner su cui poter contare».

Merz: «negoziati troppo complicati»

Secondo diversi osservatori, Bruxelles ha pagato un approccio troppo attendista. «L’accordo con il Regno Unito era migliore di questo», ha commentato un diplomatico europeo. «È una sorpresa, visto quanto a lungo abbiamo negoziato». Critiche sono arrivate anche da capitali europee e ambienti industriali: il numero uno di LVMH Bernard Arnault ha parlato di un avvio «sbagliato», mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito «troppo complicato» l’approccio della Commissione.