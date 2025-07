L’Europa aspetta i nuovi dazi di Trump: come procede la trattativa e cosa può succedere ora – Il video

Bruxelles potrebbe ricevere questa sera la lettera del presidente americano

Dopo Canada e Brasile, questa sera potrebbe toccare all’Unione europea ricevere la famigerata lettera sui dazi inviata da Donald Trump. La tregua commerciale tra Bruxelles e Washington è scaduta lo scorso 9 luglio, ma le due parti non sono riuscite a trovare un’intesa. Bruxelles fa sapere che non c’è alcun segnale di un’intesa imminente e le borse, spaventate dall’incertezza, sono in fibrillazione.

Ciò che ormai è chiaro è che Trump, con i dazi, non intende soltanto riequilibrare i flussi del commercio internazionale ma anche fare pressione su governi esteri – persino quelli alleati – per ottenere concessioni politiche. Nel caso del Brasile, per esempio, le tariffe sono state imposte per convincere Lula a interrompere il processo contro l’ex presidente Bolsonaro, mentre alla Spagna Trump chiede di aumentare le spese militari.

Come finirà la trattativa con l’Europa? Bruxelles continua a sperare in un accordo commerciale, ma il rischio che Trump faccia saltare tutto è sempre dietro l’angolo. Ecco perché l’Unione europea si è già attrezzata con un piano B, da attivare in caso di fallimento dei negoziati.

Foto copertina: EPA/Shawn Thew | Il presidente americano Donald Trump