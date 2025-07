Wimbledon, Jannik Sinner domina contro Novak Djokovic: 3-0. In finale sarà rivincita contro Carlos Alcaraz

Sotto 3-0 nel terzo set, l'altoatesino ha rimontato con prepotenza aggiudicandosi la seconda semifinale. Sull'erba londinese sarà ancora sfida con il 2003 spagnolo: «Non so cosa aspettarmi», ha commentato l'azzurro

Jannik Sinner domina e si ripete. Dopo il Roland Garros batte nuovamente in semifinale Novak Djokovic per 3 set a 0 sul centrale di Wimbledon e prenota il pass per la finale del torneo londinese. Come sempre accade quando si incontrano l’italiano e il serbo, è stata una partita giocata a ritmi altissimi, ma questa è la prima volta che Sinner riesce a imporsi su Novak a Wimbledon. I primi due set dominati (entrambi vinti per 6-3), il terzo iniziato in salita e poi rimontato con cinque giochi vinti consecutivamente: così l’azzurro si è costruito la sua prima finale della carriera nello Slam di Londra.

I record di Sinner e la finale con Alcaraz: «Mi ispiro a lui, ma non so davvero cosa aspettarmi»

Dal 1995, solo 5 giocatori hanno raggiunto nella loro carriera la finale di tutti e quattro gli Slam: Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Jannik Sinner. Ma con i primati arriva anche un arduo compito: il nuovo capitolo della saga Sinner-Alcaraz, dopo che lo spagnolo ha battuto l’americano Taylor Fritz per 3 set a 1 nel pomeriggio. «Non so cosa aspettarmi, abbiamo visto che non puoi mai saperlo», ha riso a fine partita Sinner, pensando alla finale di domenica. «Io adoro guardarlo, è un talento unico: mi ispiro a lui». Nonostante un testa a testa in passivo per 4 vittorie a 8 sconfitte – tra queste gli ultimi cinque incontri – la finalissima è ovviamente apertissima. Sarà la prima giocata sull’erba tra il numero uno e il numero due al mondo, lo storico tra i due su questa superficie è limitato: un solo incontro negli ottavi di finale a Wimbledon 2022 quando Sinner si impose per 3 set 1.