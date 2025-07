Wimbledon, nella semifinale tra Sinner-Djokovic: Federer punta tutto sul serbo – Il video

La scommessa del campione svizzero davanti ai giornalisti

Roger Federer punta sull’esperienza. In vista della semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è stato incalzato da alcuni tifosi serbi che gli hanno chiesto un pronostico. Inizialmente scettico e un po’ titubante, il campione svizzero non si è sbilanciato. Ma poi allontanandosi con il materiale d’allenamento in mano si è lasciato andare ad un «Novak».

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Quello tra Sinner e Djokovic sarà il nono incontro ufficiale tra i due, tra questi alcuni dei migliori match degli ultimi anni. Sinner è in vantaggio per 5-4, avendo vinto gli ultimi quattro scontri diretti ma sull’erba di Wimbledon ha sempre avuto la meglio il tennista serbo. Entrambi i giocatori arrivano da una settimana travagliata, non tanto per i risultati del campo quanto più per gli infortuni che hanno messo a repentaglio il prosieguo del torneo. Sinner si è sottoposto ad una risonanza magnetica per verificare le condizioni del gomito destro dopo una scivolata negli ottavi di finale contro Dimitrov. Nel match dei quarti contro Shelton ha indossato un’ampia fasciatura al braccio. Djokovic invece si è accasciato a terra durante le battute finali del quarto contro Cobolli. I media serbi hanno inizialmente parlato di un risentimento muscolare, e infatti Nole ha annullato l’allenamento di ieri pomeriggio. L’allarme però sembra rientrato e pare che potrà essere regolarmente in campo.