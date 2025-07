Wimbledon, Hugh Grant si addormenta durante Cobolli-Djokovic e si perde il tiebreak – Il video

La sfida tra l'italiano e il serbo, vinta da Nole, sembra non aver entusiasmato l'attore britannico. Presente al match anche la regina Camilla

La sfida tra Cobolli e Djokovic, vinta dal tennista serbo per 6-7, 6-2, 7-5 e 6-4, sembra non aver entusiasmato Hugh Grant, spettatore d’eccezione sul campo centrale di Wimbledon. L’attore britannico è stato infatti inquadrato dalle telecamere mentre dormiva profondamente durante il tiebreak decisivo del primo set. La scena non è passata inosservata sui social: gli utenti si sono immediatamente scatenati con ironie e commenti. «L’inviato di “Cavalli e segugi”, che si addormenta sul centre court di Wimbledon», ironizza un utente, riferendosi al film Notting Hill. E nemmeno gli occhiali da sole sono riusciti a nascondere il sonnellino del 64enne, che ha attirato l’attenzione (forse) più del match stesso.

Presente al match anche la regina Camilla

Anche la regina Camilla ha assistito all’incontro dei quarti di finale in Inghilterra. Arrivata nel tardo pomeriggio, la regina si è intrattenuta con alcuni raccatapalle e con il serbo, scambiando con lui una stretta di mano e qualche parola. Poi, si è accomodata nel Royal Box per seguire il quarto di finale.