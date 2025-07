Cobolli si arrende a Djokovic in quattro set: il sogno del tennista azzurro a Wimbledon finisce ai quarti di finale

Il tennista italiano si aggiudica il primo set al tie break, poi Nole dilaga e conquista i tre successivi. Il serbo sfiderà Sinner in semifinale

Finisce ai quarti di finale la cavalcata da sogno di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano, numero 24 del ranking mondiale, si è arreso in quattro set a Novak Djokovic, che su quel prato inglese ha vinto ben sette tornei in carriera. Il punteggio finale, a favore del tennista serbo è di: 6-7, 6-2, 7-5 e 6-4. Per l’Italia resta comunque in gara Jannik Sinner, che nel pomeriggio ha battuto l’americano Ben Shelton e si in semifinale incontrerà proprio Djokovic.

Il precedente a Shanghai

Prima di oggi, Cobolli e Djokovic si erano incrociati una sola volta: a Shanghai, nel 2024, quando il serbo si impose con un secco 6-1, 6-2. Nel match di oggi a Wimbledon, è l’italiano a essere partito con il piede giusto, al punto da aggiudicarsi il primo set al tie break. Il secondo set è stata una passeggiata per Nole, che si è imposto con un secco 6-2. Il terzo set, quello decisivo, è stato combattuto ma ha visto prevalere ancora una volta il tennista serbo con un risicato 7-5, seguito da un rapido 6-4 per aggiudicarsi la vittoria.

Foto copertina: ANSA/EPA/Tolga Akmen | Flavio Cobolli durante il match dei quarti di finale del singolare maschile contro il serbo Novak Djokovic, a Wimbledon, 9 luglio 2025