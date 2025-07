Allarme per Djokovic, il tennista serbo salta l’allenamento alla vigilia della semifinale con Sinner a Wimbledon

Al primo match-point del match contro Cobolli, Nole era scivolato a terra, accusando - secondo i media serbi - un risentimento muscolare

Cresce la preoccupazione Novak Djokovic alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Il tennista serbo ha cancellato la sua sessione di allenamento pomeridiana prevista all’Aorangi Park, il giorno dopo la brutta caduta avvenuta durante il match vinto contro l’italiano Flavio Cobolli nei quarti di finale. Proprio al secondo match point, Nole è scivolato sull’erba, riuscendo comunque a chiudere l’incontro nei due punti successivi. La sessione di allenamento, prevista tra le 13 e le 15 ora locale, è stata prima posticipata poi definitivamente annullata come confermato dall’All England Club.

Intanto, l’incognita sulle sue condizioni fisiche alimenta dubbi in vista del confronto con il numero uno al mondo. Nessuna comunicazione ufficiale è però arrivata dal suo entourage, anche se non sembra in dubbio la sua presenza in campo domani sul Centre Court. A 38 anni, raggiunta la 14esima semifinale a Wimbledon (in 20 partecipazioni), la settima di fila, la 52esima Slam in carriera, Djokovic va a caccia del 25esimo Major, ed è certamente a Londra che può rivendicare le più credibili ambizioni. Nonostante si troverà di fronte Sinner, che lo ha battuto negli ultimi quattro scontri diretti, compresa la sconfitta in tre set nella semifinale di Parigi.

Sinner e l’allenamento con Basile

Anche l’azzurro aveva fatto preoccupare dopo un problema al gomito destro accusato negli ottavi contro Dimitrov, ma ha poi rassicurato tutti scendendo in capo regolarmente e battendo Ben Shelton in tre set nei quarti. Oggi, giovedì 10 luglio, l’altoatesino ha sostenuto una sessione d’allenamento molto intensa, con un giovane juniores italiano, Pierluigi Basile. All’Aorangi, Sinner è apparso in ottima forma, e anche i dolori al gomito destro, sembra non dargli più noia.

Quando vedere la semifinale

La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic sarà la seconda a essere giocata, domani, venerdì 11 luglio, nel Campo centrale, dopo quella tra il campione in carica, Carlos Alcaraz, e lo statunitense Taylor Fritz, che comincerà alle 14.30. Lo hanno reso noto gli organizzatori. Mentre la finale del torneo maschile, domenica 13 luglio, si svolgerà dalle 16 e sarà visibile in chiaro in Italia sul canale di TV8.

