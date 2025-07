La disperazione di Andrea Dipré: «La droga mi ha tolto tutto. Ho bisogno di soldi per entrare in una comunità» – Il video

Il critico d'arte ha deciso di tornare su YouTube raccontando di essere caduto in un tunnel problematico negli ultimi anni

«La droga mi ha tolto tutto, ma non la voglia di vivere e di cambiare. Aiutami a ricominciare». A parlare è Andrea Diprè, il critico d’arte e youtuber controverso, tornato sui social per chiedere aiuto con una raccolta fondi su GoFund Me. «Negli ultimi anni sono caduto in un tunnel, la dipendenza dalla droga, che mi ha portato via persone care, sogni, serenità e soprattutto me stesso. Mi sono isolato, ho toccato il fondo tante volte», racconta Diprè. «Oggi sono qui per dirvi che voglio uscire, voglio riprendermi la mia vita. Ho bisogno di entrare in una comunità, iniziare un percorso serio e tornare a essere una persona libera, lucida, viva». Per questo, il critico d’arte ha deciso di aprire una raccolta fondi che pare essere proprio per uscire dalla dipendenza dalla droga. «Non è facile chiedere, ma è ancor più difficile continuare a vivere così. Grazie a chi vorrà tendermi una mano», ha concluso.

La raccolta fondi

La raccolta fondi si pone come obiettivo 2.600 euro. Al momento, ha raccolti quasi 800 euro con circa una ventina di donatori. C’è chi ha donato 1 euro, chi 10 euro e chi 300 euro. «Ciao, sono Andrea Diprè. Con questo video ho deciso di mettermi a nudo e chiedere aiuto per iniziare un vero percorso di rinascita. La droga mi ha tolto tutto, ma non la voglia di vivere e di cambiare. Ora ho bisogno di una mano per costruire un futuro migliore e ripartire da zero. Ogni gesto conta», è quanto scritto da Diprè per la raccolta fondi.