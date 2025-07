Influencer, l’Agcom approva il nuovo codice, maggiore trasparenza per i contenuti pubblicitari

I content creator con più di 500mila followers, sono equiparati alle emittenti televisive. Entro sei mesi dovranno iscriversi a un elenco ufficiale Agcom

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha dato il via libera al Codice di condotta per gli influencer, un regolamento che introduce norme precise a tutela della trasparenza nei contenuti pubblicitari e della protezione dei minori. L’annuncio è stato reso noto dal Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, tramite i suoi canali social. Il codice, realizzato grazie al contributo di associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori, esperti del settore pubblicitario e professionisti digitali si rivolge agli influencer più «rilevanti», cioè quelli che contano più di 500mila follower sui propri canali, o almeno un milione di visualizzazioni.

Un Codice per regolamentare la professione degli influencer

I creator cosiddetti «rilevanti» sono equiparati alle emittenti televisive e sono pertanto titolari di una piena responsabilità editoriale. È stata prevista l’istituzione di un elenco ufficiale Agcom cui gli influencer dovranno iscriversi entro sei mesi dalla pubblicazione del codice. Le regole stabiliscono inoltre principi fondamentali come la correttezza e imparzialità dell’informazione, il rispetto della dignità umana, la lotta ai discorsi d’odio, la tutela dei minori e del diritto d’autore, oltre alla trasparenza nelle comunicazioni commerciali, in linea con il «Digital Chart» promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap).

Le sanzioni per chi viola le norme: fino a 600mila euro

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Codice comporterà sanzioni che possono arrivare fino a 250.000 euro, con un aumento fino a 600.000 euro in caso di violazioni che ledano la tutela dei minori. In base a quanto riferisce Capitanio, si tratta di un passaggio cruciale per il settore dell’influencer marketing, che entra così in una fase di maturità, bilanciando libertà d’espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator digitali. Il Codice ha l’obiettivo, come sottolinea Capitanio, di valorizzare la professione degli influencer e a garantire una maggiore tutela dei consumatori, in particolare i più giovani.