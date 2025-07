Napoli, tentano di rubare il borsello a un tiktoker dopo una diretta, lui reagisce: due rapinatori aprono il fuoco

Vittima dell'aggressione sarebbe Mario cosentino, noto a 1,2 milioni di persone sul social come Mariomario. Indagano i carabinieri, al momento non risulta nessun ferito

Mario Cosentino, meglio noto come “Mariomario“, era a cena con la sua famiglia in un ristorante di Mugnano di Napoli. Aveva da poco finito una delle sue dirette social per i quasi 2 milioni di persone che lo seguono tra Instagram e TikTok quando due malviventi hanno tentato di rapinarlo. Sarebbe stato lo stesso influencer napoletano a metterli in fuga. Mentre sgommavano via, però, i due hanno aperto il fuoco contro il ristorante. Fortunatamente non risulta nessun ferito.

La tentata rapina e i due colpi di pistola

Si sono avvicinati quando ormai tutto era tranquillo e la telecamera del cellulare era spenta. Erano in due, in scooter. Il passeggero è sceso al volo, si è diretto deciso verso Mariomario – un volto ben noto da quelle parti e tra i giovani – e gli ha intimato di consegnare il borsello. Il tiktoker si è rifiutato, anzi avrebbe reagito tanto da mettere in fuga i due che minacciavano lui e la sua famiglia. Prima di allontanarsi, però, i due si sarebbero voltati indietro esplodendo due colpi di pistola in direzione del locale di via Madonna delle Grazie.

L’intervento dei carabinieri e i social di Mariomario

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia locale. I militari ora stanno passando al vaglio tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per tentare di risalire all’identità dei due rapinatori. Non si registrano feriti. Sui social di Mariomario, almeno per ora, non c’è traccia dell’aggressione subita.