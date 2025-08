Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa

Il messaggio scritto a mano attaccato con un po' di nastro adesivo all'ingresso della sala stampa di palazzo Chigi. L'augurio di buone vacanze della premier, con un finale che è tutto un programma

È un messaggio di buone vacanze semplice e stringato quello lasciato da Giorgia Meloni ai giornalisti che la seguono tutto l’anno. Con una promessa per il ritorno a ferie smaltite. Alla premier bastano poche parole per mettere in chiaro che l’umore è alto e, una volta tornati tutti al lavoro, sarà necessario stare al suo passo per non restare indietro. Dove andrà in vacanza quest’anno la premier, resta ancora un mistero. Ma su come vorrà tornare dalle ferie, è lei stessa a metterlo in chiaro.

L’augurio di buone vacanze della premier ai giornalisti

Ai cosiddetti «chigisti», i giornalisti che la seguono a Palazzo Chigi, Meloni ha lasciato un biglietto scritto di suo pugno. «A tutti i chigisti, grazie di tutto e buone vacanze», ha scritto la premier sul cartoncino attaccato anche all’ingresso della sala stampa di palazzo Chigi. Poi il consiglio per i cronisti, perché non sprechino le prossime settimane libere: «Cercate di riposare, che alla ripresa si corre!».