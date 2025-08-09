Dopo lo scontro col benzinaio, Belen risponde agli insulti: «Quando mi arrabbio ho le mie ragioni». Cosa era successo a Porto Cervo – Il video

Un video virale mostrava la conduttrice insultare l’addetto a una pompa di benzina. Sui social la pioggia di critiche

Belen Rodriguez ha risposto alle critiche sui social dopo che un video virale l’ha spinta al centro delle polemiche. La scena, ripresa da un passante in Sardegna, mostrava la conduttrice argentina alla guida della sua auto mentre discuteva animatamente con un benzinaio. Secondo quanto si vede nella clip, l’uomo le avrebbe impedito di transitare lungo una strada chiusa, chiedendole il motivo per cui avesse spostato un birillo posizionato per bloccare l’accesso. La risposta di Belen, diretta e colorita, è già diventata meme: «Perché lei mi sta sul ca**o». Una frase che ha scatenato immediatamente la replica dell’addetto, altrettanto esplicita: «Anche lei mi sta sul ca**o». Il filmato ha fatto il giro dei social in poche ore, scatenando una valanga di commenti. Nei post più recenti della showgirl, anche quelli in cui appare sorridente in vacanza con i figli Luna Marì e Santiago, l’episodio è diventato l’argomento dominante. Molti utenti hanno accusato la conduttrice di arroganza e mancanza di rispetto. Ma lei si è difesa.

«Quando mi arrabbio ho i miei motivi»

Dopo le decine di commenti che la accusavano di maleducazione e arroganza, Belen non è rimasta in silenzio. Rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, ha infatti difeso il proprio comportamento: «Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque». A chi la accusava di reagire male solo di fronte alle critiche, ha ribattuto con tono deciso: «Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima». La vicenda, partita da una lite locale, si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico.