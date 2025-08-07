Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
Belen e la lite del birillo a Porto Cervo. Sbaglia strada col Suv, il vaffa al benzinaio: «Mi sta sul ca***». Come le risponde – Il video

07 Agosto 2025 - 23:21 Giulia Norvegno
Nei commenti al video della Nuova Sardegna è un tripudio di applausi per il benzinaio che ha dovuto fronteggiare la furia della showgirl argentina. La lite in vacanza per un birillo

Non sembrano proseguire con particolare serenità le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna. La showgirl argentina è stata protagonista di una lite a Porto Cervo, dove un malcapitato benzinaio ha dovuto spiegarle l’ovvio: se la strada è sbarrata per lavori, non si può passare con l’auto. Belen non sembra sentir ragioni. Nel video della Nuova Sardegna si sente chiaramente quanto la showgirl abbia i nervi a fior di pelle. Tutta colpa della viabilità della zona vicino al noto locale Sottovento che deve averla confusa.

Perché Belen ha litigato col benzinaio

Quando Belen a bordo del suo Suv arriva nella stazione di servizio palesemente in ristrutturazione, pensa bene di togliere un segnale che indicava il divieto di passaggio: «Ma scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?». Il birillo, si capirà più avanti, indicava il pericolo di un tombino scoperchiato nel bel mezzo della strada. Belen non pare avere tanti argomenti per ribattere, così taglia corto: «Perché lei mi sta sul cazzo». Il benzinaio non ha voluto essere da meno: «Anche lei mi sta sul cazzo, quindi? Cosa vuol dire?». Alla showgirl non resta far altro che mettere la retromarcia, mentre il benzinaio continua a inveire, anche con chi prova a calmarlo. Nel finale, l’autore del video prova anche a dare spiegazioni più approfondite alla showgirl, nel tentativo di fare da paciere: «Belen, guarda che sei sul pozzetto». Niente da fare, lei ormai è andata.

